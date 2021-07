Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi révèle le rôle déterminant de Sampaoli pour son arrivée !

Publié le 7 juillet 2021 à 11h10 par A.D.

Avant de signer à l'OM, Matteo Guendouzi a échangé à plusieurs reprises avec Jorge Sampaoli. Et comme l'a reconnu le milieu de terrain français, le technicien argentin l'a convaincu de le rejoindre à Marseille.

En quête d'un nouveau milieu de terrain, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Matteo Guendouzi. Alors qu'il peinait à s'entendre avec la direction d'Arsenal, le président de l'OM a vu le dossier se débloquer il y a quelques jours. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 1er juillet, les Gunners ont accepté de revoir leurs exigences à la baisse. Ce qui a permis à l'OM de boucler un prêt avec option d'achat pour Matteo Guendouzi. De son côté, l'international espoirs français s'est laissé convaincre par Jorge Sampaoli.

«C’est en grande partie grâce à Sampaoli que je viens à Marseille»