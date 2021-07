Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli refroidi pour l'une de ses pistes de l'été ?

Publié le 7 juillet 2021 à 10h10 par La rédaction

Intéressé de longue date par le prodige argentin, Thiago Almada, l'Olympique de Marseille devra certainement patienter pour clore ce dossier.

A 20 ans, Thiago Almada apparaît comme un futur phénomène. Capable de jouer sur le côté gauche de l'attaque ou en meneur de jeu, l'Argentin intéresse plusieurs clubs européens parmi lesquels le Milan AC, l'Atletico et surtout l'Olympique de Marseille. Sous la houlette de Jorge Sampaoli, l'OM souhaite continuer son recrutement sud-américain. Le jeune prodige a le profil parfait recherché : sa polyvalence offensive lui permettrait de s'exprimer au coeur de l'attaque marseillaise.

Velez vendeur... mais pas tout de suite

Selon les révélations du journaliste portugais Pedro Almeida, Velez Sarsfield serait d'accord pour vendre son jeune prodige. De même, Thiago Almada semble intéressé par le projet de l'OM, qui lui garantit un temps de jeu certain. Mais Velez aimerait finir la saison avec le milieu argentin, or pour cela il faudra attendre le mois de janvier et le mercato d'hiver. Après avoir perdu Florian Thauvin, il n'est pas certain que l'OM accepte d'attendre jusque là.