Mercato - OM : L'énorme sortie de Balerdi sur son retour à Marseille !

Publié le 7 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

Transféré définitivement à l'OM après avoir passé une saison en prêt à Marseille, Leonardo Balerdi ne cache pas sa joie.

L'été dernier, l'OM obtenait le prêt de Leonardo Balerdi. D'abord peu utilisé par André Villas-Boas, le défenseur argentin a beaucoup plus joué au sein de la défense à trois de Jorge Sampaoli. Et pourtant, l'OM n'avait pas levé son option d'achat fixée à 14M€, jugée trop cher par les Marseillais. Mais cela n'a pas empêché Pablo Longoria de boucler le transfert définitif de Leonardo Balerdi pour 8M€. Et l'ancien joueur du Borussia Dortmund ne cache pas sa joie.

«Je suis heureux de m’engager définitivement avec l’OM»