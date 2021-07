Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce détail qui pourrait tout changer pour l'avenir de Mbappé...

Publié le 7 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir, la perspective de remporter le Ballon d'Or pourrait faire la différence dans son choix.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail ce qui jette un froid sur son avenir. Et pourtant, l'attaquant français a toujours assuré que le projet sportif était sa priorité et le PSG met toutes les chances de son côté avec son recrutement XXL. Toutefois, comme le rappelle Laurent Perrin, Kylian Mbappé veut aussi gagner le Ballon d'Or ce qui semble compliqué en Ligue 1.

«Pour le Ballon d'or, il y a un vrai boulet, c’est la Ligue 1»