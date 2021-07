Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Sampaoli rend hommage à… Villas-Boas !

Publié le 7 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté définitivement par l’OM après y avoir passé une saison en prêt, Leonardo Balerdi a notamment tenu à saluer André Villas-Boas qui avait facilité son intégration en France.

Le mercato estival bat son plein à l’OM ! Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi mais également Leonardo Balerdi ont signé avec le club phocéen ces derniers jours. Et le défenseur argentin, contrairement aux autres, ne débarque pas en terre inconnue puisqu’il avait été prêté à l’OM par le Borussia Dortmund cette saison. Interrogé sur le site officiel du club mardi, Balerdi a d’ailleurs rendu hommage à… André Villas-Boas !

Balerdi pense à Villas-Boas