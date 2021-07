Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les supporters se font calmer sur le recrutement de Longoria !

Publié le 6 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM enchaine les officialisations et se montre très ambitieux pour son mercato estival, Daniel Riolo a néanmoins tenu à calmer les ardeurs des supporters.

Ces derniers jours, l’OM n’a pas chômé sur le marché des transferts en officialisant les arrivées de Gerson, Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente et Cengiz Under, alors que Pau Lopez (AS Rome) devrait suite le pas mardi. Un recrutement pour le moins agité, Pablo Longoria cherchant à pallier au plus vite les départs déjà actés (Florian Thauvin, Valère Germain) et ceux qui seraient programmés (Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car). Toutefois, sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a tenu à mettre en garde les supporters de l’OM, rappelant les échecs passés en terme de recrutement.

« Strootman, Cuisance… Il y avait de quoi s’exciter »