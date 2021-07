Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un énorme coup à l'ASSE !

Publié le 5 juillet 2021 à 15h10 par A.M.

Innarêtable sur le marché, Pablo Longoria n'en finit plus de tenter de renforcer l'effectif de l'OM. Dans cette optique, le président espagnol s'intéresserait à Denis Bouanga.

Pablo Longoria est en feu sur le marché. Hyper actif, le président de l'OM a déjà bouclé quatre renforts avec les arrivées de Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) et Cengiz Under (AS Roma). Idéalement lancé sur le mercato, l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et devrait annoncer dans les prochaines heures les arrivées de Mattéo Guendouzi (Arsenal), Paul Lopez (AS Roma) et William Saliba (Arsenal) sont également tout proche de s'engager avec le club phocéen. Déjà sept recrues pour l'OM, mais ce n'est pas pour autant terminé.

L'OM prend des renseignements pour Bouanga

Pablo Longoria cherchera notamment à renforcer le secteur offensif de l'OM. Bien que Cengiz Under soit arrivé sous la forme de prêt, le club phocéen continue à prospecter. Et selon les informations Mohamed Toubache-Ter, l'OM a ainsi noué les premiers contacts avec l'entourage de Denis Bouanga qui pourrait quitter l'ASSE cet été. Pour le moment, il s'agit simplement d'une prise de renseignement. Reste désormais à savoir si l'OM passera à l'action dans ce dossier.