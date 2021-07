Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria sur le point d’annoncer deux nouveaux renforts !

Publié le 4 juillet 2021 à 20h15 par La rédaction

Après avoir annoncé l’arrivée de Cengiz Under, Pablo Longoria est proche d’officialiser deux nouveaux renforts avec Mattéo Guendouzi et Pau Lopez. Le joueur d'Arsenal est déjà arrivé à Marseille, le portier espagnol devrait l’imiter ce dimanche soir.

Malgré la situation financière assez fragile de l’OM, Pablo Longoria est en train de se démener pour réaliser un mercato à la hauteur des espérances du club, et des ambitions de Jorge Sampaoli. Après avoir officialisé les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, Pablo Longoria est sur le point de boucler deux autres gros dossiers.

Guendouzi est à Marseille, Pau Lopez arrive dans la soirée