Mercato - OM : Longoria va s’attaquer à sa nouvelle priorité !

Publié le 4 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que l’OM s’apprête à annoncer 4 nouvelles recrues, Pablo Longoria a déjà identifié son prochain gros dossier à boucler.

Ce samedi, l’OM a officialisé le retour de Leonardo Balerdi. Acheté définitivement au Borussia Dortmund, l’Argentin est ainsi la 3ème recrue estivale des Phocéens après Konrad de la Fuente et Gerson. Mais dans les prochains jours, cela va encore bouger. En effet, Pau Lopez, Cengiz Under, Matteo Guendouzi et William Saliba devraient prochainement devenir des joueurs de l’OM pour la saison qui arrive. Et après ? Pablo Longoria serait déjà au travail pour continuer le recrutement XXL.

Et maintenant Thiago Almada !

Qui sera la prochaine recrue de l’OM ? Alors que le dossier Thiago Almada semblait être classé étant donné les grandes demandes de Vélez Sarsfield, cela ne serait finalement pas le cas. Et Pablo Longoria pourrait prochainement repasser à l’offensive pour le grand espoir du football argentin. En effet, selon les informations de Pedro Almeida, une réunion serait prévue la semaine prochaine entre le président de l’OM et les dirigeants de Vélez Sarsfield. A voir maintenant si Longoria arrivera également à rafler la mise pour Almada.