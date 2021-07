Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria règle une nouvelle recrue pour 12M€ !

Publié le 3 juillet 2021 à 15h10 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, l’OM travaille sur le recrutement de Matteo Guendouzi. Et le dénouement serait imminent.

Après Gerson, l’OM travaillait encore sur un dossier au milieu de terrain : Matteo Guendouzi. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le joueur d’Arsenal était dans les petits papiers des Phocéens. Et selon nos informations, après avoir rencontré certaines divergences durant les négociations, Arsenal et l’OM s’étaient dernièrement rapprochés concernant le cas de Guendouzi. Cela sentait donc de plus en plus bon pour celui qui a fréquenté le centre de formation du PSG. Et à en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, cela serait désormais réglé.

Un prêt avec obligation d’achat !

Visiblement, Matteo Guendouzi va bel et bien devenir un joueur de l’OM. Un accord aurait été trouvé entre les Phocéens et Arsenal pour le transfert du milieu de terrain de 22 ans, qui voulait seulement rejoindre la Canebière, ayant d’ailleurs refusé d’autres propositions pour cela. Ainsi, prochainement, Guendouzi devrait débarquer à l’OM, où il devrait être prêté contre 1M€, tandis qu’une obligation d’achat à hauteur de 11M€ aurait été négociée.