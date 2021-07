Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces précisions importantes sur cette opération imminente de Longoria !

Publié le 3 juillet 2021 à 13h45 par T.M.

Cela serait quasiment fait, Cengiz Under va débarquer à l’OM dans les prochains jours. Et des précisions ont été apportées sur les modalités de cette opération avec l’AS Rome.

Ce samedi, l’OM a officialisé sa troisième recrue de l’été avec le transfert définitif de Leonardo Balerdi. L’Argentin, acheté au Borussia Dortmund, va donc continuer sur la Canebière. Et dans le même temps, Pablo Longoria avance pour acter d’autres recrues. D’ailleurs, cela serait imminent concernant les deux joueurs de l’AS Rome que sont Pau Lopez, qui viendra faire la paire avec Steve Mandanda dans les buts, et Cengiz Under, qui va venir renforcer le secteur offensif. Cela ne serait désormais plus qu’une question d’heures ou de jours et en ce qui concerne le Turc, Gianluca Di Marzio en a dit plus.

Un prêt avec obligation d’achat !

D’ici peu, Cengiz Under deviendra donc un joueur de l’OM. Et concernant l’arrivée du Turc sur la Canebière, le journaliste italien vient de révéler qu’il s’agirait d’un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 8M€. Mais cela ne serait pas tout puisqu’il faudrait également rajouter 2M€ de bonus tandis que l’AS Rome se serait également gardé un pourcentage à la revente. Au final, l’addition sera donc plus importante que les 8M€ annoncés…