Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va frapper très fort pour la succession de Thauvin !

Publié le 3 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

En quête d'un joueur pour succéder à Florian Thauvin, l'OM devrait réussir à récupérer le prêt de Cengiz Under, et visiblement c'est une belle affaire.

Très actif sur le marché des transferts, l'Olympique de Marseille avait notamment pour ambition de trouver le remplaçant de Florian Thauvin qui s'est engagé libre avec les Tigres de Monterrey. Dans cette optique, Pablo Longoria semble avoir décidé de miser sur Cengiz Under qui devrait débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma. Et l'OM va réaliser un très joli coup si l'on en croit le spécialiste du football turc Atakan Anil.

«Il peut vraiment exploser avec Sampaoli»