Mercato - OM : Ça se confirme pour la prochaine recrue de Pablo Longoria !

Publié le 2 juillet 2021 à 11h10 par T.M.

Après avoir officialisé les arrivées de Konrad de la Fuente et de Gerson, l’OM va annoncer d’autres recrues. Et Cengiz Under devrait figurer parmi celles-ci.

Depuis plusieurs jours, c’est du côté de l’AS Rome que Pablo Longoria regarde pour renforcer l’OM. A la recherche d’un gardien pour faire la paire avec Steve Mandanda, les Phocéens pourraient accueillir Pau Lopez. Et une double opération pourrait être réalisée avec José Mourinho puisque Cengiz Under, l’ailier turc de 23 ans, a également tapé dans l’oeil de l’OM. D’ailleurs, ces dernières heures, Longoria se trouvait du côté de Milan pour boucler ces opérations. Et en ce qui concerne Under, une issue positive serait proche.

Un prêt avec option d’achat !