Mercato - OM : Une troisième recrue en approche ?

Publié le 2 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Pourtant en proie à des problèmes financiers en raison de la crise économique liée au Covid-19, l’OM serait sur le point d’enregistrer sa troisième arrivée estivale après Gerson et Konrad de la Fuente.

Bien que le mercato estival n’ait officiellement ouvert ses portes que le jeudi 1er juillet, Pablo Longoria est particulièrement actif et ce depuis plusieurs semaines. En effet, le président de l’OM est déjà parvenu à boucler deux recrues en les personnes de Gerson et de Konrad de la Fuente. Et alors que plusieurs dossiers sont ouverts dont celui de Matteo Guendouzi pour un transfert comme le10sport.com vous l’a confirmé jeudi, l’OM serait sur le point de boucler une troisième recrue.

C’est bouclé pour Cengiz Ünder !