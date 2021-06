Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un incroyable double coup !

Publié le 30 juin 2021 à 12h10 par A.C.

Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour offrir les meilleurs renforts possibles à Jorge Sampaoli, à l’Olympique de Marseille.

En attendant Gerson, dont nous vous avons détaillé l’opération sur le10sport.com, l’Olympique de Marseille a pu accueillir Konrad de la Fuente. Annoncé comme l’un des nouveaux talents du centre de formation du FC Barcelone, l’ailier a signé un contrat de quatre ans et l’OM devrait payer un total de 3M€. Pablo Longoria est toutefois loin d’être rassasié, puisqu’en Italie on assure qu’il serait tout proche de boucler un nouveau coup avec l’AS Roma...

Ünder et Lopez se rapprochent de l’OM !