Mercato - OM : Sampaoli réclame un transfert à 3M€ !

Publié le 30 juin 2021 à 4h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'OM semble proche de rejoindre Luan Peres. Une demande de Jorge Sampaoli.

En coulisses, Pablo Longoria s'active afin de densifier le secteur défensif de l'Olympique de Marseille. Dans cette optique, le club phocéen semble proche de boucler le recruter de Luan Peres (26 ans). Un joueur que Jorge Sampaoli connaît bien puisqu'il l'a eu sous ses ordres durant quelques mois à Santos. Comme l'explique Dominique Baillif, contacté par Le Phocéen , c'est d'ailleurs l'entraîneur de l'OM qui a réclamé Luan Peres ce qui permet donc de penser que cela pourrait être une belle affaire.

«C'est une demande de Sampaoli»