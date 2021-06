Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va boucler l'arrivée d'un ancien joueur de Sampaoli !

Publié le 28 juin 2021 à 12h10 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM ces derniers jours, Luan Peres devrait bel et bien s'engager avec le club phocéen dans les prochains heures. Le défenseur brésilien préparerait même son déménagement vers Marseille.

Déjà très actif sur le marché, Pablo Longoria s'apprête à boucler les arrivées de Gerson et Konrad de la Fuente qui seront les deux premières recrues estivales de l'OM. Mais le club phocéen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et devra notamment renforcer sa défense centrale. Duje Caleta-Car devrait effectivement partir tandis que les négociations avec le Borussia Dortmund au sujet du transfert de Leonardo Balerdi semble s'enliser. Dans cette optique Jorge Sampaoli souhaite attirer un défenseur d'expérience, qui pourrait être David Luiz, ainsi qu'un joueur plus jeune.

Luan Peres tout proche de l'OM ?