Mercato - OM : Saliba, Guendouzi… Longoria prépare un gros coup !

Publié le 28 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria semble regarder du côté d’Arsenal. Et entre l’OM et les Gunners, cela pourrait donner lieu à une grosse opération.

D’ici quelques heures, l’OM va officialiser ses deux premières recrues de l’été avec Gerson et Konrad de la Fuente. Toutefois, le recrutement phocéen est encore loin d’être terminé et Pablo Longoria travaillerait sur de nombreux dossiers. Et le bonheur de l’OM pourrait notamment se trouver du côté d’Arsenal avec Matteo Guendouzi et William Saliba. Alors que le milieu de terrain et le défenseur central reviennent respectivement d’un prêt au Hertha Berlin et à l’OGC Nice, les voilà qu’ils pourraient repartir pour rejoindre l’OM et renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli.

Un échange de joueurs avec Arsenal ?