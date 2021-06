Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce dossier maudit du mercato pour Sampaoli…

Publié le 28 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

À la recherche de deux profils au poste de latéral droit, l’OM songe sérieusement à Pol Lirola et Daniel Wass. Mais ces deux dossiers peinent à évoluer…

Prêté à l’OM ces six derniers mois avec une option d’achat fixée à 12M€, Pol Lirola s’est rapidement imposé comme un élément indispensable de Jorge Sampaoli, et le technicien argentin fait le forcing afin de pouvoir recruter définitivement le latéral droit espagnol de la Fiorentina. Un dossier dans lequel l’OM peine à progresser, et le constat s’avère similaire pour Daniel Wass, le latéral danois du FC Valence.

Valence veut conserver Daniel Wass