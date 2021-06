Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse mise au point sur l'avenir de Daniel Wass !

Publié le 26 juin 2021 à 20h10 par La rédaction

Annoncé proche de l'OM, Daniel Wass a toutefois vu son entraîneur à Valence jeter un froid sur un possible départ lors de ce mercato estival.

Ça ne cesse de bouger à Marseille depuis le début du mercato. Dans les prochains jours, l'OM devrait finaliser les contrats de Gerson, transféré de Flamengo, ainsi que de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone. Désormais, Pablo Longoria souhaiterait se renforcer en défense, notamment sur l'aile droite. Alors que le président olympien travaillerait toujours sur le retour de Pol Lirola, l'OM suivrait également Daniel Wass, qui dispute actuellement l'Euro avec le Danemark. En fin de contrat en 2022, le Danois pourrait quitter Valence pour seulement 2M€. Pour autant, au sein du club Che, on ne l'entendrait pas de cette oreille...

« Je compte sur Wass »