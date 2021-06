Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a trouvé la solution pour ce protégé de Mourinho !

Publié le 26 juin 2021 à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Après Pau Lopez, l'OM pourrait accueillir Cengiz Under, sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat de 15M€.

Président de l’OM, Pablo Longoria a activé de nombreuses pistes lors de ce mercato estival. Et selon Sky Sports, le président marseillais serait sur le point d’accueillir le successeur de Steve Mandanda. Agé de 26 ans, Pau Lopez devrait quitter l’AS Roma et prendre la direction de l’OM. Le portier pourrait arriver à Marseille sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 15M€. Une formule qui pourrait être utilisée dans un autre dossier chaud de Longoria.

Longoria prêt aussi à passer à l'action pour Cengiz Under