Mercato - OM : La porte est grande ouverte pour cet indésirable du FC Barcelone !

Publié le 26 juin 2021 à 15h10 par T.M.

Après Konrad de la Fuente, l’OM pourrait encore aller se servir au FC Barcelone cet été. Et Pablo Longoria pourrait notamment avoir un coup à jouer avec Samuel Umtiti.

« Tout a été fait grâce à une bonne relation personnelle, à la coordination avec le FC Barcelone et au pouvoir d'attraction de l’OM ». Comme Pablo Longoria l’a expliqué, la prochaine arrivée de Konrad de la Fuente à l’OM a notamment été rendue possible grâce aux bonnes relations avec le FC Barcelone. En effet, le président phocéen s’entend très bien avec Mateu Alemany, présent dans l’organigramme de Joan Laporta en Catalogne. Et cette entente entre les deux hommes pourrait bien donner lieu à d’autres opérations comme l’expliquait dernièrement la presse espagnole.

Un avenir loin de Barcelone ?