Mercato - OM : Longoria va boucler un dossier de très longue date !

Publié le 25 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Dans les prochaines heures, Konrad de la Fuente va s’engager avec l’OM. La fin d’un long travail pour Pablo Longoria.

Si l’OM a officialisé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson, le Brésilien n’a pas encore signé son contrat. Cela devrait toutefois être chose faite ce vendredi. En effet, le milieu de terrain est attendu sur la Canebière pour y parapher son bail et il ne devrait pas être le seul à en faire de même. En effet, Konrad de la Fuente doit lui aussi passer ses examens médicaux et signer son contrat avec l’OM, scellant ainsi son transfert en provenance du FC Barcelone.

« Nous l’avons suivi toute l’année »