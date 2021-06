Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Longoria sur ce coup réalisé au FC Barcelone !

Publié le 24 juin 2021 à 10h10 par T.M.

Ce vendredi, Konrad de la Fuente doit passer sa visite médicale avec l’OM avant de signer son contrat. Un joli coup réalisé au FC Barcelone sur lequel s’est confié Pablo Longoria.

Entretenant de très bonnes relations avec Mateu Alemany, Pablo Longoria a des coups à jouer au FC Barcelone. Et c’est d’ailleurs ce que va faire le président de l’OM. En effet, dans les prochaines heures, le club phocéen devrait officialiser l’arrivée de Konrad de la Fuente. A 19 ans, l’ailier américain est l’un des grand catalan du club catalan, mais ne bénéficiant pas de la confiance de Ronald Koeman, il ne peut pas s’exprimer en équipe première. C’est donc sous le maillot de l’OM que Konrad de la Fuente devrait prochainement faire parler son talent.

« Nous l’avons suivi toute l’année »