Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a de la concurrence pour cette piste défensive !

Publié le 24 juin 2021 à 1h30 par La rédaction

Après une demi-saison convaincante avec l’OGC Nice, William Saliba ne manque pas de prétendants. L'OM suivrait avec attention la situation du joueur d’Arsenal, mais va devoir faire face à la concurrence française, anglaise et allemande.

Cet été, l’OM a prévu un recrutement assez riche. Comme révélé par le10sport.com, un accord à hauteur de 30M€ (dont 10M€ de bonus) a déjà été trouvé pour Gerson. Mais Pablo Longoria a d’autres pistes et il va devoir vendre. Pour pouvoir investir, le président de l'OM compte sur les ventes de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Et il a déjà une petite idée pour les remplacer…

Des pistes en France, en Angleterre et en Allemagne pour Saliba