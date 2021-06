Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé aux choses sérieuses pour Hakimi !

Publié le 24 juin 2021 à 0h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est tout proche de boucler l'arrivée d'Achraf Hakimi. Pour se rapprocher encore plus du but, Leonardo serait encore passé à la vitesse supérieure et aurait envoyé des émissaires en Italie ce mercredi matin pour accélérer des négociations qui seraient en bonne voie.

Déterminé à s'offrir les services d'Achraf Hakimi, Leonardo s'active en coulisses. Après avoir obtenu l'accord du joueur pour un engagement de cinq saisons, le directeur sportif du PSG négocie maintenant avec l'Inter. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est tout proche de s'entendre avec les Nerazzurri pour un transfert à hauteur de 70M€. Pour boucler cette opération au plus vite, le dirigeant du PSG aurait accéléré une nouvelle fois la cadence dernièrement.

Leonardo aurait envoyé des émissaires en Italie pour Hakimi