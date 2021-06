Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan colossal monté par le Qatar pour remplacer Kylian Mbappe ?

Publié le 23 juin 2021 à 16h30 par A.C.

Il ne reste plus qu’un an de contrat à Kylian Mbappé et du côté du Paris Saint-Germain on semble de plus en plus penser à un possible départ, dès cet été...

Leonardo est en train de mener un début de mercato estival magistral. Sauf retournement de situation, le directeur sportif du Paris Saint-Germain va boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, il devrait concurrencer un Keylor Navas qui a aligné les prestations de très haut niveau cette saison. Parallèlement, nous vous avons expliqué sur le10sport.com que Leonardo est proche de boucler l’arrivée d’Achraf Hakimi au PSG, pour une valeur totale de 70M€. A la recherche d’argent, l’Inter est en effet plus attiré par l’offre parisienne que celle de Chelsea, qui a perdu du terrain ces derniers jours. A ceux-là, il faut ajouter Georginio Wijnaldum, qui a choisi de snober le FC Barcelone pour finalement s’engager avec le PSG. Pourtant, au sein du club de la capitale on est plus inquiets que jamais...

« Je sais que Mbappé a demandé à partir »

Car tout le monde craint le départ de Kylian Mbappé. A l’inverse de Neymar, l’international français n’a toujours pas donné de réponse au Paris Saint-Germain et la fin de son contrat s’approche dangereusement. Sur RMC Sport , Daniel Riolo a d’ailleurs fait une révélation fracassante au sujet de l’avenir de Mbappé. « Je sais que Mbappé a demandé à partir » a-t-il expliqué. « Mais c’est compliqué car il faut trouver un club qui a l’argent pour le payer. Il ne veut pas rester, car il ne croit pas au projet de Leonardo ». Si Mbappé souhaite réellement partir, le PSG ne devrait prendre aucun risque et probablement le vendre cet été, au risque de le perdre gratuitement dans un an.

