Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo lâche une bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 22 juin 2021 à 8h15 par T.M.

Les questions sont toujours aussi nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Mais à en croire Daniel Riolo, c’est loin du PSG que voudrait aller l’international français.

Tandis que Kylian Mbappé est uniquement concentré sur l’Euro avec l’équipe de France, son avenir reste au centre de toutes les rumeurs. N’ayant plus qu’un an de contrat au PSG, l’attaquant de 22 ans se retrouve à un moment important de sa carrière. En effet, tandis qu’il peut prolonger avec le club de la capitale, il peut également être en position de force pour s’en aller cet été. Que va alors faire Mbappé ? Au micro de RMC , Daniel Riolo a dévoilé la réponse et visiblement, la tendance serait à un départ.

« Mbappé a demandé à partir »