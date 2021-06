Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum, Donnarumma… Ça paye pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Réclamant des garanties sportives pour rester au PSG, Kylian Mbappé serait visiblement sensible au recrutement opéré par Leonardo.

Après Georginio Wijnaldum, c’est Gianluigi Donnarumma qui va rejoindre le PSG. Ce lundi, l’Italien a passé sa visite médicale. Après l’Euro, il débarquera donc dans la capitale pour y concurrencer Keylor Navas. Et cela ne serait pas terminé puisqu’Achraf Hakimi se rapprocherait toujours plus du PSG, tandis que la rumeur Paul Pogba prend également de l’ampleur. Le recrutement estival de Leonardo s’annonce donc incroyable et cela pourrait avoir son importance pour l’avenir de Kylian Mbappé.

Un recrutement décisif !