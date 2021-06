Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba afficherait un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 21 juin 2021 à 14h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé dans le viseur du PSG, mais le milieu de terrain de l'équipe de France ne serait pas insensible à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Bien au contraire.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de se renforcer dans l'entrejeu. Un chantier déjà bien engagé puisque Georginio Wijnaldum a débarqué libre en provenance de Liverpool. Un très joli coup, mais Leonardo semble bien décidé à aller chercher un autre joueur dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de ceux d'Eduardo Camavinga (Stade Rennais) et de Paul Pogba (Manchester United). Grâce à sa proximité avec Mino Raiola, Leonardo compte bien réaliser un gros coup avec l'ancien joueur de la Juventus.

Pogba très intéressé par le Real Madrid ?