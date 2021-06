Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sait à quoi s’en tenir pour Pogba…

Publié le 21 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi se serait récemment entretenu avec Mino Raiola pour un transfert de Paul Pogba, le PSG aurait une belle carte à jouer pour le milieu de terrain de Mancheste United.

Le PSG travaillerait sur le recrutement d’un milieu de terrain et surveillerait avec attention l’évolution des dossiers Eduardo Camavinga et Paul Pogba. En ce qui concerne le milieu de terrain de Manchester United, un départ serait plus que probable au cours du mercato estival en raison de sa situation contractuelle. En effet, Pogba est lié à United jusqu’en juin 2022 et aucune prolongation ne semble être concrètement dans les tuyaux. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand avec Pogba.

Manchester United décidé à vendre Pogba