Mercato - PSG : Une énorme condition est posée pour Pogba !

Publié le 20 juin 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil attentif à l’évolution de la situation contractuelle de Paul Pogba à Manchester United, les Red Devils se seraient préparés au transfert du Français. Explications.

Le PSG serait en quête d’un renfort au milieu de terrain en plus d’un défenseur à gauche et d’un défenseur droit. En ce qui concerne le joueur dans l’entrejeu, Leonardo songerait notamment à Paul Pogba dont l’aventure à Manchester United semble s’écrire en pointillés. En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 chez les Red Devils , Pogba serait tiraillé à propos de son avenir. Bien que The Athletic ait révélé samedi qu’une prolongation de contrat serait une option pour Paul Pogba, The Daily Mirror a confié ce dimanche que le champion du monde tricolore pourrait prendre en considération un départ libre de tout contrat en juin 2022.

Manchester United vendra Pogba cet été, si…