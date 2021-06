Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raphaël Varane a choisi sa prochaine destination !

Publié le 20 juin 2021 à 16h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane serait sur le départ. Alors que le PSG l'aurait approché, le défenseur français privilégierait un transfert en Premier League, où Manchester United l'attendrait les bras ouverts.

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait être vendu par le Real Madrid cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. D'autant qu'une prolongation ne serait pas du tout d'actualité pour le numéro 5 merengue. Alarmé par la situation de Raphaël Varane, le PSG serait en embuscade pour le recruter cet été. D'ailleurs, Leonardo serait même déjà passé à l'action pour obtenir gain de cause sur ce dossier selon Foot Mercato . En effet, le directeur sportif du PSG aurait approché à la fois le clan Varane et le Real Madrid. Une information confirmée par The Mirror ce dimanche matin.

Raphaël Varane veut rejoindre la Premier League