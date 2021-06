Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le très gros coup Hakimi se confirme à Paris !

Publié le 20 juin 2021 à 13h30 par Arthur Montagne mis à jour le 20 juin 2021 à 13h48

En quête d'un latéral droit cet été, le PSG est à la lutte avec Chelsea depuis plusieurs semaines pour le recrutement d'Achraf Hakimi. Cependant, tous les signaux semblent au vert entre l'offre attendue du club de la capitale, ainsi que la farouche volonté de l'international marocain de rejoindre le PSG.

Cet été, la priorité du Paris Saint-Germain sera de recruter un latéral droit. Pour le moment, le club de la capitale a attiré libre Georginio Wijnaldum tandis que Gianluigi Donnarumma devrait suivre dans les prochaines heures. Leonardo peut donc pleinement se concentrer sur Achraf Hakimi, la grande priorité estivale du PSG. Il faut dire que l'Inter a cruellement besoin de vendre afin de renflouer ses caisses et les Nerazzurri ont choisi l'international marocain. « Le seul qui va quitter l'Inter pour le moment est (Achraf) Hakimi », annonçait récemment Alejandro Camaño, l'agent d'Hakimi, lors d'un entretien accordé au programme de Radio Colonia . Chelsea est également dans le coup, mais comme révélé par le10sport.com, l'ancien joueur du Real Madrid est déjà tombé d'accord avec le PSG.

Hakimi fait le forcing pour rejoindre le PSG