Mercato - PSG : Une grosse confirmation tombe pour Achraf Hakimi !

Publié le 19 juin 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que le PSG se rapproche d’un accord avec l’Inter pour Achraf Hakimi, le club de la capitale a bel et bien effectuer une grande avancée dans le dossier.

Après avoir enrôlé Georginio Wijnaldum et d’être en passe de boucler la venue de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain commence à se rapprocher du but pour Achraf Hakimi. En effet, le club de la capitale a fait du Marocain sa grande priorité pour renforcer le flanc droit de sa défense, et il est maintenant tout proche d’un accord avec l’Inter pour un deal chiffré à 70 M€ comme le10sport.com vous l’a annoncé. Bien évidemment rien n’est encore signé, mais le PSG dispose désormais d’un boulevard dans le dossier face à son principal concurrent qu’est Chelsea.

Un accord a bien été trouvé entre le PSG et Achraf Hakimi !