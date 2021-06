Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’agite en coulisses pour Achraf Hakimi !

Publié le 19 juin 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG est proche d’un accord avec l’Inter pour Achraf Hakimi, les prochaines heures pourraient être agitées dans le dossier.

En quête d’un renfort pour le flanc droit de sa défense, le Paris Saint-Germain est maintenant proche de s’attacher les services d’Achraf Hakimi, sa grande priorité en ce début de mercato estival. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé ce vendredi, l’écurie parisienne n’est plus très loin d’un accord avec l’Inter pour un deal qui se chiffrerait à 70 M€. Rien n’est encore signé, mais le PSG dispose désormais d’un boulevard dans le dossier, et ce d’autant plus qu’il a trouvé un accord contractuel avec le joueur depuis un mois.

Des prochaines heures décisives dans le dossier Achraf Hakimi ?