Mercato - PSG : Leonardo remplit parfaitement sa mission pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 juin 2021 à 15h30 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé doit toujours prendre une décision pour son avenir, l’argent ne ferait pas la différence pour l’attaquant du PSG. En effet, pour le Français, c’est plutôt le projet sportif qui primera et du côté de la capitale, Leonardo va lui apporter des réponses concrètes.

Actuellement, Kylian Mbappé est pleinement concentré sur l’Euro avec l’équipe de France. Reléguant au second plan les questions sur son avenir, le joueur du PSG rendra donc sa décision d’ici quelques semaines. En attendant, tout le monde cherche à savoir ce que fera le joueur de Mauricio Pochettino. Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Mbappé pourrait toutefois encore prolonger avec le PSG, mais pour cela, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront mettre sur la table des arguments solides pour convaincre le joueur de 22 ans. Alors que le club de la capitale peut compter sur sa puissance financière pour couvrir d’or Kylian Mbappé, cela ne serait visiblement pas le plus important. En effet, pour le champion du monde, c’est le projet sportif qui fera la différence. Le natif de Bondy veut faire partie d’un projet qui gagne et prétend chaque saison à remporter la Ligue des Champions. Ayant atteint la finale et les demi-finales lors des deux dernières saisons, le PSG aspire à faire mieux et cela passera pas un recrutement XXL. Et visiblement, le mercato estival à Paris s’annonce incroyable.

Recruter pour conserver Mbappé !