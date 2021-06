Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola et Al-Khelaïfi préparent un très gros coup !

Publié le 19 juin 2021 à 12h45 par A.C.

Paul Pogba, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, serait l’un des grands objectifs du Paris Saint-Germain ne ce mercato estival.

L’été commence fort pour le Paris Saint-Germain. Nous vous avons récemment révélé sur le10sport.com que Leonardo est proche de boucler un magnifique coup avec Achraf Hakimi. Après une avance de Chelsea, le PSG est revenu à la charge avec une offre proche des 70M€, qui semble tenter l’Inter. Parallèlement, le PSG devrait également accueillir Gianluigi Donnarumma à en croire Sky Sport Italia , avec des visites médicales et donc une signature de contrat qui seraient imminentes. Il ne faut d’ailleurs pas oublier le possible dossier Cristiano Ronaldo, alors que l’arrivée de Gerginio Wijnaldum a d’ores et déjà été officialisée.

Al-Khelaïfi aux commandes