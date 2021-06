Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Donnarumma avant les deals Pogba-Haaland ?

Publié le 19 juin 2021 à 12h20 par La rédaction

Derrière l’opération Donnarumma, il se pourrait que le PSG vise des objectifs plus lointains. Analyse.

Depuis plusieurs jours, le10sport.com analyse que la signature de Gianluigi Donnarumma, dont le club n’avait pas forcément besoin avec la prolongation de Navas, quand bien même la tentation de recruter le gardien Italien libre pouvait exister, pourrait receler en elle d’autres ressorts, visant à des objectifs plus lointain. En effet, elle pourrait viser à consolider la relation avec Mino Raiola, l’agent de Donnarumma, afin de créer un contexte privilégié en vue de l’opération Haaland, dont il gère aussi les intérêts.

Pogba aussi conseillé par Raiola