Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme indication sur l’avenir de Ramos !

Publié le 19 juin 2021 à 13h45 par Th.B.

Pourtant annoncé comme rival potentiel dans la course à la signature de Sergio Ramos, l’AC Milan ne prévoirait pas de concurrencer le PSG pour le recrutement du défenseur central espagnol.

Et si le PSG parvenait à gratuitement recruter Sergio Ramos au cours de ce mercato estival ? Depuis l’annonce du départ de l’emblématique défenseur du Real Madrid dans la journée de jeudi, tout semble possible pour le Paris Saint-Germain qui serait toujours en quête d’un défenseur central sur le marché. D’ailleurs, As a révélé ces dernières heures que Ramos et ses représentants auraient initié les contacts avec les décideurs du PSG dans l’optique de préparer son éventuelle venue au sein du club de la capitale. Néanmoins, Leonardo et la direction sportive parisienne devraient se méfier de la concurrence dans ce dossier et notamment celle de l’AC Milan.

L’AC Milan finalement pas dans le coup pour Sergio Ramos ?