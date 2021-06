Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut remercier Pérez pour Ramos !

Publié le 19 juin 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG serait disposé à tenter une offensive pour recruter Sergio Ramos, tout cela serait uniquement possible grâce à la fermeté affichée par Florentino Pérez dans les négociations avec son désormais ex-capitaine.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Sergio Ramos quittera le Real Madrid à cette date puisqu’aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties dans l’optique d’une prolongation. Ainsi, toute la question est maintenant de savoir où est-ce que l’international espagnol de 35 ans rebondira la saison prochaine, lui qui n’a clairement pas l’intention de raccrocher les crampons dès maintenant. Dans cette perspective, des clubs comme le PSG, Manchester City, Manchester United, l’AC Milan ou le Séville FC dans une moindre mesure ont été annoncés sur les traces du natif de Camas. Concernant l’écurie parisienne, celle-ci serait disposée à lancer une offensive seulement s’il diminue ses prétentions salariales comme l’a indiqué RMC Sport ce vendredi.

Sergio Ramos a perdu son bras de fer contre Florentino Pérez