Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de pouce à 21M€ pour Pérez… grâce à Ramos ?

Publié le 19 juin 2021 à 1h30 par H.G.

Si le départ de Sergio Ramos est bien évidemment un coup dur sportif pour le Real Madrid, la fin de l’idylle entre le club madrilène et son capitaine serait en revanche un bol d’air frais économique.

Après 16 ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos quittera officiellement le Real Madrid le 30 juin prochain. En effet, malgré de longues négociations, aucun terrain d’entente n’a pu être trouvé entre les deux parties qui n’étaient pas d’accord sur la durée d’un nouvel engagement, le club ne lui proposant qu’un an quand lui en demandait deux ans. L’aventure de Sergio Ramos au Real Madrid touche donc à sa fin, et toute la question est maintenant de savoir où le défenseur âgé de 35 ans rebondira dans les prochaines semaines.

Le Real Madrid va économiser 21 M€ après le départ de Sergio Ramos