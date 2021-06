Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Hakimi, Tuchel tente de plomber un autre dossier XXL de Leonardo !

Publié le 19 juin 2021 à 0h15 par B.C.

Alors que le PSG est déjà à la lutte avec Chelsea pour le transfert d’Achraf Hakimi, Leonardo pourrait de nouveau affronter Thomas Tuchel dans le dossier Sergio Ramos.

Après une saison décevante marquée par le sacre du LOSC en Ligue 1, le PSG a l’intention de se montrer très actif cet été pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Après avoir mis la main sur Georginio Wijnaldum, Leonardo serait proche d’en faire de même avec Gianluigi Donnarumma et s’activerait pour le transfert d’Achraf Hakimi, en provenance de l’Inter Milan. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com ce vendredi, le PSG tient la corde pour l’international marocain, et ce malgré la concurrence de Chelsea. Comme Leonardo, Thomas Tuchel a fait d’Hakimi l’une de ses priorités dans ce marché des transferts, et l’ancien coach du PSG pourrait encore poser des problèmes au club de la capitale dans les prochaines semaines.

Tuchel sous le charme de Sergio Ramos