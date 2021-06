Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola laisse le champ libre à Leonardo pour Sergio Ramos !

Publié le 18 juin 2021 à 20h45 par B.C.

Annoncé ces dernières semaines comme l’un des prétendants à Sergio Ramos, Manchester City n’aurait pas l’intention de se positionner sur le défenseur de 35 ans.

C’est désormais officiel, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid une fois son contrat achevé. C’est une page qui se tourne pour le club merengue puisque le défenseur central disputait sa 16e saison dans la capitale espagnole. Malgré ses 35 ans, Sergio Ramos reste compétitif et a bien l’intention de rejoindre un club de très haut niveau pour la suite de sa carrière. Le PSG est annoncé sur ses traces, une destination qui aurait d’ailleurs les faveurs du futur ex-capitaine du Real Madrid. Manchester United, l’AC Milan, Chelsea ou encore le FC Séville seraient également intéressés, mais de son côté, Manchester City aurait pris une décision radicale.

Manchester City ne veut pas de Sergio Ramos