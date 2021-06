Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il tout faire pour attirer Sergio Ramos ?

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos va quitter le club merengue après 16 ans de bons et loyaux services. L'identité de son futur club n'est pas encore connue, mais le PSG serait bien placé. Le club parisien doit-il tout faire pour attirer le défenseur espagnol ?

C'est désormais officiel, Sergio Ramos ne sera plus un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Son contrat prend fin le 30 juin, et il ne prolongera pas son bail. Désormais, le défenseur espagnol doit trouver un nouveau club. « À partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi », confiait-il lors de sa conférence de presse. Mais quelle sera la bonne destination ? Une arrivée en Premier League est évoquée, ou au PSG. Selon les informations de AS , les agents de Sergio Ramos ont approché le club de la capitale et le défenseur espagnol ne serait pas totalement fermé à l'idée de rejoindre le PSG. Mais les Parisiens doivent-ils le recruter ?

Ramos très chaud pour rejoindre le PSG ?

Il est vrai que l'opportunité d'attirer un joueur de la dimension de Sergio Ramos sans débourser la moindre indemnité de transfert est tentante. Le PSG a déjà bouclé l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum et s'apprête à entériner celle de Gianluigi Donnarumma. Toutefois, avec Marquinhos et Presnel Kimpembe, le club de la capitale possède une charnière centrale performante et qui devrait encore le rester plusieurs saisons. L'arrivée de Sergio Ramos pourrait ainsi perturber cette charnière, mais d'un autre côté l'expérience du défenseur espagnol est sans égale. Quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, champion du monde et double champion d'Europe avec la sélection espagnole, le joueur formé au Séville FC pourrait apporter sa culture de la gagne au PSG qui rêve toujours de remporter sa première C1. Un dilemme que Leonardo va devoir trancher.



