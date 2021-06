Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur Sergio Ramos et le PSG !

Publié le 17 juin 2021 à 18h30 par B.C.

Alors que son départ du Real Madrid est désormais acté, Sergio Ramos est à la recherche d’un club en vue de la saison prochaine, et le Paris Saint-Germain aurait ses faveurs.

C’est une page qui se tourne au Real Madrid. Arrivé en 2005 dans la capitale espagnole, Sergio Ramos quittera officiellement le club à la fin du mois, au terme de son contrat. Malgré de longues négociations, les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord pour une prolongation, obligeant désormais Sergio Ramos à se mettre à la recherche d’un nouveau club en vue de la saison prochaine. « À partir de maintenant, nous allons chercher une bonne option pour moi », a confié ce jeudi le défenseur de 35 ans en conférence de presse, écartant d'emblée une possible arrivée au FC Séville ou au FC Barcelone. « L'important n'est pas le lieu, c'est avec qui. Peu importe que vous preniez un avion ou une voiture. L'objectif est d'être uni, ce qui a été l'une de mes plus grandes forces. Mon bonheur dépend d’eux (sa famille, NDLR) et c'est pourquoi je voulais qu'ils viennent avec moi », a-t-il ajouté. Plusieurs clubs sont déjà annoncés sur les traces de Sergio Ramos, à l’instar du PSG, une piste qui séduirait particulièrement l’international espagnol.

Le clan Sergio Ramos aurait proposé ses services au PSG !