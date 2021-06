Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 17 juin 2021 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il a officiellement quitté le Real Madrid, Sergio Ramos affirme n’avoir eu de discussions approfondies avec aucun club pour l’instant.

La nouvelle est tombée ce mercredi soir par le biais d’un communiqué du Real Madrid : Sergio Ramos quittera le club de la capitale espagnole le 30 juin prochain au terme de son contrat. En dépit de longues négociations pendant plusieurs mois, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties dans l’optique d’une prolongation. Ainsi, toute la question est désormais de savoir où l’international espagnol de 35 ans rebondira cet été, le PSG ayant été annoncé sur ses traces au même titre que Manchester United ou encore Manchester City. Mais en attenant, Sergio Ramos affirme n’avoir discuté avec aucun club pour l’instant et en a profité pour fermer la porte à deux destinations, à savoir un retour au Séville FC et bien évidemment une arrivée au FC Barcelone.

« Nous n'avons jamais eu l'intention de quitter le Real Madrid »