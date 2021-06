Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a fixé ses priorités à Manchester City !

Publié le 17 juin 2021 à 14h30 par T.M.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, d’autres joueurs pourraient débarquer au FC Barcelone en provenance de Manchester City. Les pistes seraient nombreuses et les préférences des Blaugrana seraient claires.

Malgré des moyens limités, le FC Barcelone compte se montrer actif lors de ce mercato estival. Cela a d’ailleurs débuté fort en Catalogne avec les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia. Coéquipiers à Manchester City, l’Argentin et l’Espagnol arrivaient au terme de leur contrat et ont donc choisi de rejoindre le Barça. D’ici peu, c’est Memphis Depay, lui aussi en fin de contrat à l’OL, qui pourrait poser ses valises au Camp Nou et enfin retrouver Ronald Koeman. Mais après cela, le recrutement du FC Barcelone pourrait ne pas être terminé. En dépit des finances actuelles, Joan Laporta pourrait tout de même réaliser d’autres opérations et pour cela, il faudrait notamment regarder du côté de Manchester City. Plusieurs joueurs auraient retenu l’attention des Catalans à l’instar d’Aymeric Laporte, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Bernardo Silva ou encore Joao Cancelo. Mais tous ne devraient pas rejoindre l’effectif de Koeman. D’ailleurs, il existerait un certain ordre de priorité concernant ces pistes chez les Citizens.

Priorité à la défense !

Cet été, le FC Barcelone pourrait donc réaliser un recrutement made in Manchester City. Et après Eric Garcia, d’autres défenseurs pourraient venir le retrouver. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo dévoilées ce jeudi, la priorité numéro 1 se nommerait Aymeric Laporte. Barré par John Stones et Ruben Dias en Angleterre, le néo-international espagnol serait donc le premier choix des Blaugrana qui chercheraient avant tout à renforcer l’axe gauche de la défense centrale, où Samuel Umtiti devrait partir tandis que les doutes seraient nombreux autour de Clément Lenglet. Laporte pourrait ainsi venir régler ces problèmes, tandis que Joao Cancelo pourrait lui résoudre le chantier des couloirs. Le latéral portugais serait la priorité numéro 2 au Barça, notamment grâce à sa polyvalence, pouvant jouer à droite comme à gauche. Ainsi, il pourrait seconder Jordi Alba et concurrence Sergino Dest, ce qui ouvrirait alors la porte à un départ d’Emerson afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses.

Et si Dembélé venait à être vendu…