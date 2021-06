Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prêt à tenter un énorme coup avec Bernardo Silva ?

Publié le 12 juin 2021 à 20h00 par La rédaction

Après Sergio Aguero et Eric Garcia, Barcelone s'intéresserait à un autre joueur de Manchester City. En effet, Joan Laporta serait sous le charme de Bernardo Silva et serait déjà passé à l'action.

Depuis le début de ce mercato, le Barça a déjà chipé deux joueurs à Manchester City : Eric Garcia et Sergio Aguero, et le club culé ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que la presse catalane annonçait récemment que Joan Laporta appréciait les profils d'Aymeric Laporte, Gabriel Jesus ou encore d’Ilkay Gundogan, un nouveau nom a fait son apparition ces dernières heures, et pas des moindres...

Le Barça pourrait inclure des joueurs

Selon les informations du journaliste Duncan Castles, le FC Barcelone serait très intéressé par Bernardo Silva. D'ailleurs, Joan Laporta serait déjà passé à l'action en approchant l'entourage du Portugais, tout comme l'Atlético de Madrid, qui aurait également dégainé une offre. Pour s’attacher les services de l’ancien monégasque, le Barça serait disposé à inclure des joueurs pour faire baisser la note. Toujours d’après Duncan Castles, Sergi Roberto et Ousmane Dembélé pourraient servir de monnaie d’échange.