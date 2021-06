Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date d’arrivée de Memphis Depay enfin connue ?

Publié le 12 juin 2021 à 19h00 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 19h06

Alors que le FC Barcelone pourrait craindre un revirement de situation pour Memphis Depay, comme avec Georginio Wijnaldum, des réunions seraient prévues en début de semaine pour boucler l’arrivée du Néerlandais en Catalogne.

Le FC Barcelone ne veut plus revivre le cas Georginio Wijnaldum, et pour cela, Joan Laporta et sa direction aimeraient boucler rapidement le dossier Memphis Depay. Si ce dernier est à l’Euro avec sa sélection, le club catalan veut le sécuriser le plus vite possible pour pouvoir avancer sur d’autres chantiers. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, l’attaquant néerlandais ne prolongera pas à l'OL et aurait fait du FC Barcelone sa priorité. Pour boucler le feuilleton Memphis Depay et ajouter une nouvelle recrue importante au mercato estival barcelonais, des réunions seraient prévues très prochainement entre les deux parties.

Rencontre lundi et mardi pour boucler le dossier Depay